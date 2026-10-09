کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی گفت: از فردا شنبه با تقویت سامانه ناپایدار جوی، بر گستره و شدت بارش‌ها افزوده می شود، به طوری‌که احتمال آبگرفتگی، جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

زهرا عنایتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی؛ انتظار می‌رود تا روز دوشنبه با شدت و ضعف استان تحت تاثیر سامانه ناپایدار جوی قرار بگیرد که پیامد آن افزایش ابر، افزایش باد، رگبار باران، رعدوبرق، مه‌گرفتگی و کاهش میدان دید به ویژه در ساعات شب و اوایل صبح، گاهی وزش باد شدید لحظه‌ای و به‌خصوص در نواحی بادخیز، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا است.

وی افزود: از روز شنبه با تقویت سامانه ناپایدار جوی، بر گستره و شدت بارش‌ها افزوده می شود، به طوری‌که در نواحی مستعد نیمه شمالی استان، احتمال آبگرفتگی، جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: همچنین از امروز روند کاهش دما در سطح استان آغاز و تا اواسط هفته از شدت گرمای هوا کاسته و هوا به نسبت پاییزی می‌شود.

وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۲۸ درجه رسید. امشب نیز دمای مشهد به ۱۵ درجه سانتیگراد می‌رسد.

عنایتی افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۱۵ تا ۲۹ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته شهرهای فریمان با ۱۰ درجه و شهرهای گناباد و مه ولات با ۳۵ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین شهرهای استان بوده‌اند.