به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردار سعید منتظرالمهدی معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی فراجا اعلام کرد: در پی اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در محور چشمه زیارت شهرستان زاهدان، خانم دکتر نصرتِ افتخاری معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان که برای مشارکت در مردم یاری و رسیدگی به مشکلات و مسائلِ اقوام و طوایف حاشیهِ شهر زاهدان به این منطقه اعزام شده بود به شهادت رسید.

معاونت فرهنگی اجتماعی پلیس استان سیستان و بلوچستان یکی از حلقه‌های مهمِ کار فرهنگی و اتصال و وحدتِ مذاهب، اقوام و طوایف در این استان است و خانم دکتر افتخاری که از نخبگان پلیس و از شهروندانِ بومی استان بود تلاش مجدانه‌ای برای تحقق این موضوع از خود نشان داد.

گفتنی است عامل اصلی بمب گذاری حینِ فرار به هلاکت رسیده است.