به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات روستای قرنساء در جاده ارومیه ـ سرو خبر داد.

مختار خانی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه در جریان گشت و کنترل در ارتفاعات روستای قرنساء، دو نفر را به اتهام شکار غیرمجاز شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در این ماموریت، دو قبضه سلاح شکاری و لاشه یک قطعه فاخته کشف و ضبط شد.

خانی اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده، افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش کنند.