به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، فرشاد دادفر، فرزاد دادفر و علی اصغر کشاورزیان از تیم سه گانه (تری‌اتلون) فولاد مبارکه سپاهان، به ترتیب به عنوان سرمربی، مربی و ورزشکار تیم ملی برای حضور در المپیک جوانان ٢٠٢۶ انتخاب شدند.

این رویداد ورزشی به میزبانی داکار پایتخت کشور سنگال در قاره آفریقا برگزار خواهد شد.

این مسابقات در روز‌های ۹ تا ۲۲ آبان برگزار می‌شود و طبق اعلام کمیته برگزاری مسابقات، قرار است ٢ هزار و ٧٠٠ ورزشکار در ۱۵۳ رشته در این بازی‌ها به میدان بروند.