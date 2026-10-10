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فرزاد دادفر، فرشاد دادفر و علی اصغر کشاورزیان از تیم سه گانه (تریاتلون) فولاد مبارکه سپاهان برای حضور در المپیک جوانان ٢٠٢۶ انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، فرشاد دادفر، فرزاد دادفر و علی اصغر کشاورزیان از تیم سه گانه (تریاتلون) فولاد مبارکه سپاهان، به ترتیب به عنوان سرمربی، مربی و ورزشکار تیم ملی برای حضور در المپیک جوانان ٢٠٢۶ انتخاب شدند.
این رویداد ورزشی به میزبانی داکار پایتخت کشور سنگال در قاره آفریقا برگزار خواهد شد.
این مسابقات در روزهای ۹ تا ۲۲ آبان برگزار میشود و طبق اعلام کمیته برگزاری مسابقات، قرار است ٢ هزار و ٧٠٠ ورزشکار در ۱۵۳ رشته در این بازیها به میدان بروند.