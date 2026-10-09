به بهانه روز جهانی تخم مرغ؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ۹ اکتبر از سوی سازمان جهانی بهداشت روز جهانی تخم مرغ نامگذاری شده است. روز جهانی تخم مرغ فرصتی است تا یادآوری کنیم که چگونه یک غذای ساده می‌تواند تأثیرات بزرگی بر سلامت و تغذیه جهانی داشته باشد.

به گفته معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در حال حاضر ۲۵ واحد تولید تخم‌مرغ در زنجان فعال است که ظرفیت اسمی این واحد‌ها بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه است.