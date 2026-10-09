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بیش از ۲۲۰ مربی والیبال مازندران در دوره دانشافزایی فنی این رشته با حضور مدرس فدراسیون والیبال در ساری شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دوره دانشافزایی فنی والیبال مازندران با حضور بیش از ۲۲۰ مربی استان و با تدریس محمدرضا تندروان، مربی بینالمللی و مدرس فدراسیون والیبال، در سالن بهزیستی ساری برگزار شد.
سیدحسین صالحینیا، رئیس هیئت والیبال مازندران هدف از برگزاری این دوره را ارتقای دانش فنی مربیان، تقویت کادرهای فنی و شناسایی استعدادهای تازه عنوان کرد و گفت: دانش فنی نقش مهمی در ارتقای تکنیک و تاکتیک بازیکنان دارد و برگزاری دورههای توانمندسازی میتواند به رشد والیبال استان کمک کند.
وی با اشاره به جایگاه ورزشکاران مازندران در سطوح ملی و مدالآوری این رشته افزود: رویکرد هیئت والیبال استان بر استعدادیابی در نقاط مختلف مازندران و علمیتر کردن این رشته ورزشی استوار است.
رئیس هیئت والیبال مازندران همچنین از پیگیری برنامههای آموزشی در حوزه مربیگری، داوری، مدیریت ورزشی و زندگی ورزشی بازیکنان خبر داد و گفت: توسعه والیبال استان به تعامل با دستگاههای مختلف و تقویت توانمندیهای فنی و مدیریتی نیاز دارد.
محمدرضا تندروان، مدرس فدراسیون والیبال، نیز با تأکید بر ظرفیت مازندران در پرورش استعدادهای این رشته گفت: در این دوره، آخرین یافتههای کاربردی والیبال و تکنیکهای مختلف بازی آموزش داده شد و تداوم دورههای پرورش مربیان میتواند به رشد نسل آینده والیبال کمک کند.
در این دوره، جمعی از مربیان و بازیکنان تیم ملی و فعالان والیبال بانوان استان و کشور نیز حضور داشتند.