به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دوره دانش‌افزایی فنی والیبال مازندران با حضور بیش از ۲۲۰ مربی استان و با تدریس محمدرضا تندروان، مربی بین‌المللی و مدرس فدراسیون والیبال، در سالن بهزیستی ساری برگزار شد.

سیدحسین صالحی‌نیا، رئیس هیئت والیبال مازندران هدف از برگزاری این دوره را ارتقای دانش فنی مربیان، تقویت کادر‌های فنی و شناسایی استعداد‌های تازه عنوان کرد و گفت: دانش فنی نقش مهمی در ارتقای تکنیک و تاکتیک بازیکنان دارد و برگزاری دوره‌های توانمندسازی می‌تواند به رشد والیبال استان کمک کند.

وی با اشاره به جایگاه ورزشکاران مازندران در سطوح ملی و مدال‌آوری این رشته افزود: رویکرد هیئت والیبال استان بر استعدادیابی در نقاط مختلف مازندران و علمی‌تر کردن این رشته ورزشی استوار است.

رئیس هیئت والیبال مازندران همچنین از پیگیری برنامه‌های آموزشی در حوزه مربیگری، داوری، مدیریت ورزشی و زندگی ورزشی بازیکنان خبر داد و گفت: توسعه والیبال استان به تعامل با دستگاه‌های مختلف و تقویت توانمندی‌های فنی و مدیریتی نیاز دارد.

محمدرضا تندروان، مدرس فدراسیون والیبال، نیز با تأکید بر ظرفیت مازندران در پرورش استعداد‌های این رشته گفت: در این دوره، آخرین یافته‌های کاربردی والیبال و تکنیک‌های مختلف بازی آموزش داده شد و تداوم دوره‌های پرورش مربیان می‌تواند به رشد نسل آینده والیبال کمک کند.

در این دوره، جمعی از مربیان و بازیکنان تیم ملی و فعالان والیبال بانوان استان و کشور نیز حضور داشتند.