مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از مصدوم شدن یک نفر در سانحه رانندگی در محور مهاباد به میاندوآب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی پژو ۴۰۵ در محور مهاباد _ میاندوآب اعلام شد.

محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد ونجات جاده ای برده رشان جمعیت هلال احمر شهرستان میاندواب به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۱ مصدوم داشت که مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد.