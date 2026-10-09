مدیرعامل مجمع خیرین کشور با اشاره به بررسی مشکلات خیرین توسط این مجمع در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، گفت: طی حدود سه سال کار کارشناسی در دبیرخانه این مجمع، ۱۷ مسئله اصلی خیرین و خیریه‌های کشور شناسایی و برای آنها ۳۷ راهکار به دولت ارائه شد.

شناسایی ۱۷ مسئله خیرین و ارائه ۳۷ راهکار به دولت

شناسایی ۱۷ مسئله خیرین و ارائه ۳۷ راهکار به دولت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، محسن ولیئی، عصر امروز در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سالیانه و هجدهمین نشست مجمع خیرین کشور که به میزبانی جمعیت هلال احمر در مشهد مقدس برگزار شد، در نشستی خبری با خبرنگاران، اظهار کرد: مجمع خیرین کشور در سال 1395 با حضور مجموعه‌ای از افراد حقیقی و حقوقی شکل گرفت و طی سال‌های فعالیت، تلاش کرده است نیازهای جامعه و ظرفیت‌های موجود در حوزه خیر و احسان را شناسایی و این دو را به یکدیگر متصل کند.

وی افزود: فعالیت مجمع خیرین کشور صرفاً به تأمین منابع مالی برای پروژه‌ها محدود نیست؛ بلکه سیاست‌گذاری، تسهیلگری، توانمندسازی و حل مسائل حاکمیتی و قانونی خیرین و خیریه‌ها را نیز دنبال می‌کند.

مدیرعامل مجمع خیرین کشور ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این مجمع این است که نیازهای موجود در جامعه، از مدرسه‌سازی و بیمارستان‌سازی گرفته تا مسکن، راهسازی و دیگر موضوعات شناسایی شود و در مقابل، ظرفیت افرادی که آمادگی انجام کار خیر دارند، برای پاسخ به این نیازها به کار گرفته شود.

ولیئی گفت:در کنار این موضوع، توانمندسازی خیریه‌ها، آموزش آنها در زمینه جلب مشارکت، مسائل مالی و نظارت و همچنین ارزیابی عملکرد خیریه‌ها نیز در دستور کار مجمع قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به ارائه مشکلات خیرین در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، افزود: طی حدود سه سال کار کارشناسی در دبیرخانه مجمع، ۱۷ مسئله اصلی خیرین و خیریه‌های کشور شناسایی و برای آنها ۳۷ راهکار به دولت ارائه شد.

مدیرعامل مجمع خیرین کشور ادامه داد: این پیشنهادها به مجلس نیز ارائه شده تا بخشی از موانع از طریق اصلاح قوانین برطرف شود. مسائل مالیاتی پروژه‌های خیرساز از جمله موضوعاتی بود که در این فرایند مورد توجه قرار گرفت و بخشی از مشکلات در این حوزه برطرف شده و پیگیری سایر موارد ادامه دارد.

ولیئی خاطرنشان کرد: تلاش شده در بخش‌های مختلف برای جامعه خیرین ظرفیت تخصصی ایجاد شود و در قوه مجریه، مجلس، قوه قضاییه و مراکز سیاست‌گذاری حضور و ارتباط داشته باشیم تا مشکلات خیرین از مسیرهای قانونی پیگیری شود.

وی افزود: تشکیل فراکسیون خیرین در مجلس، پیگیری مسائل مالیاتی و ایجاد سازوکارهایی برای حل اختلافات از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش موانع پیش روی فعالیت خیرین دنبال شده است.

مدیرعامل مجمع خیرین کشور همچنین از پیگیری ایجاد نظام خیر و احسان در کشور خبر داد و گفت: این طرح در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و در صورت تصویب، می‌تواند چارچوب منسجم‌تری برای ساماندهی و تسهیل فعالیت‌های خیرخواهانه ایجاد کند.

ولیئی با تأکید بر اینکه فعالیت مجمع خیرین تنها به ساخت پروژه‌های عمرانی محدود نیست، افزود: یکی از طرح‌های مهم در حال اجرا، غربالگری دانش‌آموزان با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و هلال احمر است. ممکن است دانش‌آموزی از وجود مشکل بینایی یا سایر مشکلات جسمی خود آگاه نباشد و این مسئله مستقیماً بر روند تحصیل او اثر بگذارد؛ بنابراین در این طرح، مشکلات دانش‌آموزان شناسایی و پس از آن برای درمان یا تأمین تجهیزات مورد نیاز آنها اقدام می شود.

وی ادامه داد: هدف این است که ظرفیت‌های موجود در کشور پس از شناسایی نیاز، به دستگاه و فرد مناسب متصل شود تا مسئله در همان مرحله اولیه برطرف شود.

مدیرعامل مجمع خیرین کشور پیشگیری را مهمتر از درمان دانست و با اشاره به ت جه این مجمع به این موضوع. گفت: اگر بتوان مشکلات را پیش از تبدیل شدن به بیماری یا آسیب جدی شناسایی کرد، هم هزینه‌های جامعه کاهش پیدا می‌کند و هم از هدررفت ظرفیت‌های انسانی جلوگیری می شود.

ولیئی افزود: در همین چارچوب، طرح غربالگری دانش‌آموزان با مشارکت دستگاه‌های تخصصی دنبال می‌شود تا خدمات لازم به افرادی که نیازمند مداخله هستند، ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به برگزاری نخستین دوره اعطای نشان ملی خیر و احسان، گفت: یکی از وظایف مهم مجمع، ترویج فرهنگ احسان و انفاق در جامعه است و تقدیر از خیرین می‌تواند در معرفی الگوهای خیرخواهی و تشویق دیگر افراد به مشارکت مؤثر باشد.

مدیرعامل مجمع خیرین کشور افزود: خیرین بر اساس ظرفیت‌ها و فعالیت‌های شاخص خود از سوی مجموعه‌های تخصصی معرفی می‌شوند و مجمع خیرین کشور تلاش می‌کند این ظرفیت‌ها را در یک شبکه ملی به یکدیگر متصل کند.

وی ادامه داد: هدف اصلی مجمع، پیدا کردن گره‌ها و مشکلات حوزه خیرین و فراهم کردن زمینه‌ای است که افراد و مجموعه‌های نیکوکار بتوانند با سهولت بیشتری ظرفیت خود را در مسیر حل مسائل جامعه به کار بگیرند.