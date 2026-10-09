همزمان با آغاز یازدهمین نمایشگاه ملی کتاب ناشران سراسر کشور در زنجان، مسابقه کتابخوانی ویژه‌ای با شعار «هفت روز، هفت کتاب، هفت موضوع» برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ این رویداد فرهنگی که از فردا شنبه تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان زنجان (کاسپین) برگزار خواهد شد، فرصتی برای تعامل بیشتر مخاطبان با مفاهیم کاربردی در زندگی روزمره فراهم می کند.

سوالات این مسابقه روزانه بر اساس هفت محور کلیدی مدیریت مصرف انرژی (برق و گاز)،جوانی جمعیت،نشاط اجتماعی،خانواده،تاب‌آوری اجتماعی،نماز،امر به معروف و نهی از منکر طراحی شده است:

نحوه شرکت در مسابقه:

سوالات هر روز از طریق شبکه استانی اشراق زیرنویس خواهد شد و علاقمندان می‌توانند پاسخ صحیح سوالات را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۲۴۱ ارسال کنند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس IRABZANJAN@ در پیام‌رسان ایتا مراجعه کنند.

هر روز به ۵ نفر از برگزیدگان مسابقه، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

محل برگزاری:

محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان زنجان (کاسپین)

این مسابقه با همکاری صدا و سیمای مرکز زنجان، شرکت گاز استان زنجان، شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، معاونت فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان برگزار می‌شود.