یوسف رمرودی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کلاله و جمعی از فرماندهان انتظامی استان با خانواده شهید وحید عنایت دیدار و دلجویی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مراسم وداع با شهید وحید عنایت، فردا شب در قرار شبانه کلاله در میدان امام خمینی (ره) و مراسم تشییع روز یکشنبه ۱۹ مهر از ابتدای خیابان انقلاب اسلامی روبروی انتظامی تا گلزار شهدای شهرستان انجام می‌شود.

دیروز گشت یگان تکاوری نصرت‌آباد در محور مواصلاتی لخشک زاهدان، حین انجام مأموریت و تأمین امنیت مردم، مورد حمله تروریستی اشرار مسلح قرار گرفت.

در این حمله تروریستی، ستوان‌سوم وحید عنایت از کارکنان انتظامی به شهادت رسید.