به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نامدار صیادی با اشاره به وضعیت تولید و مصرف تخم‌مرغ در لرستان اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، میزان نیاز سالانه استان به تخم‌مرغ حدود ۲۲ هزار تن برآورد می‌شود، اما تولید داخل استان به ۱۵ هزار و ۸۰۰ تن می‌رسد؛ بنابراین بخشی از نیاز بازار استان از طریق تأمین محصول از سایر استان‌ها جبران می‌شود.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد که با وجود فعالیت واحدهای تولیدی تخم‌مرغ در لرستان، ظرفیت تولید فعلی پاسخگوی تمام نیاز مصرفی استان نیست و برای ایجاد تعادل میان تولید و مصرف، باید زمینه توسعه ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه تخم‌مرغ یکی از اقلام مهم در سبد غذایی خانوارهاست، ادامه داد: تقویت تولید این محصول علاوه بر کمک به تأمین نیاز بازار داخلی، می‌تواند در کاهش وابستگی استان به منابع تأمین خارج از لرستان، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت فعالیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی و دام و طیور نقش داشته باشد.

فعالیت ۲۰ واحد مرغ تخم‌گذار تجاری در لرستان

صیادی با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی تخم‌مرغ در استان بیان کرد: در حال حاضر ۲۰ واحد مرغ تخم‌گذار تجاری در لرستان فعالیت دارند که ظرفیت کلی این واحدها یک میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه است.

وی تصریح کرد: این ظرفیت تولیدی، بخشی از زیرساخت موجود استان برای تأمین تخم‌مرغ مورد نیاز بازار محسوب می‌شود، اما با توجه به فاصله میان میزان تولید و مصرف سالانه، استفاده از ظرفیت‌های موجود و فراهم کردن شرایط برای توسعه این فعالیت اقتصادی از اهمیت برخوردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت توجه به زنجیره تولید تخم‌مرغ گفت: توسعه این بخش باید متناسب با نیاز بازار، ظرفیت واحدهای تولیدی و امکان تأمین نهاده‌های مورد نیاز انجام شود تا ضمن افزایش تولید، استمرار فعالیت واحدها و عرضه محصول به بازار نیز تقویت شود.

به گفته وی، افزایش ظرفیت تولید در این حوزه می‌تواند علاوه بر تأمین بخشی از کمبود موجود، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به صنعت طیور ایجاد کند.