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تیم دوومیدانی ذوبآهن به صدرنشینی خود در پایان روز دوم مرحله نخست رقابتهای قهرمانی باشگاههای ایران ادامه داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در روز دوم این رقابتها که در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران، ارسلان حمیدی زودتر از دیگر دوندههای ماده ۸۰۰ متر به خط پایان رسید و اول شد.
در پرتاب نیزه یونس یوسفوند دوم شد و فرید قرنجیک در جای ششم قرار گرفت.
در ماده دهگانه محمدرضا اصلانی سوم شد و مهدی شاهپسند پنجم شد. شاهپسند در پرش ارتفاع هم ششم شد.
در دویست متر آرش سیاری سوم شد و دانیال بهادری در جای ششم قرار گرفت. در ۱۱۰ متر با مانع، امیر حسین عزیزی سوم و حسین ارضیرومی هفتم شد.
در پایان روز دوم تیم دوومیدانی ذوبآهن با ۱۶۷.۵ امتیاز در صدر جدول ردهبندی قرار دارد و تیمهای استقلال با ۱۴۲.۵ امتیاز و نفت تهران با ۱۳۸ امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.