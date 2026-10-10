به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در روز دوم این رقابت‌ها که در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران، ارسلان حمیدی زودتر از دیگر دونده‌های ماده ۸۰۰ متر به خط پایان رسید و اول شد.

در پرتاب نیزه یونس یوسف‌وند دوم شد و فرید قرنجیک در جای ششم قرار گرفت.

در ماده ده‌گانه محمدرضا اصلانی سوم شد و مهدی شاه‌پسند پنجم شد. شا‌ه‌پسند در پرش ارتفاع هم ششم شد.

در دویست متر آرش سیاری سوم شد و دانیال بهادری در جای ششم قرار گرفت. در ۱۱۰ متر با مانع، امیر حسین عزیزی سوم و حسین ارضی‌رومی هفتم شد.

در پایان روز دوم تیم دوومیدانی ذوب‌آهن با ۱۶۷.۵ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد و تیم‌های استقلال با ۱۴۲.۵ امتیاز و نفت تهران با ۱۳۸ امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.