رئیس حوزه قضایی شهرستان فاریاب از بازداشت هفت مظنون در پرونده سوءقصد مسلحانه منجر به شهادت سرگرد مهدی جمشیدی‌پور، مسئول عملیات و پیشگیری فرماندهی انتظامی این شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس حوزه قضایی شهرستان فاریاب از بازداشت هفت مظنون در پرونده سوءقصد مسلحانه منجر به شهادت سرگرد مهدی جمشیدی‌پور، مسئول عملیات و پیشگیری فرماندهی انتظامی این شهرستان، خبر داد و گفت: سه نفر از مظنونان کمتر از دو ساعت پس از صدور دستورات قضایی، به‌صورت خودمعرف به دستگاه قضایی مراجعه کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بامری، رئیس حوزه قضایی فاریاب، اظهار کرد: در پی اقدام مسلحانه شامگاه گذشته که به شهادت سرگرد مهدی جمشیدی‌پور انجامید، بلافاصله دستورات ویژه قضایی برای شناسایی، تعقیب و بازداشت مظنونان صادر شد و به ضابطان قضایی مهلت داده شد تا افراد دخیل در این پرونده را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و معرفی کنند.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی ضابطان قضایی و نیرو‌های امنیتی و همچنین همکاری معتمدان و ریش‌سفیدان منطقه، سه نفر از مظنونان کمتر از دو ساعت پس از وقوع حادثه به‌صورت خودمعرف به مراجع قضایی مراجعه کردند و خود را تسلیم قانون کردند. با ادامه اقدامات انجام‌شده، شمار بازداشت‌شدگان این پرونده به هفت نفر رسیده است.

رئیس حوزه قضایی فاریاب تصریح کرد: مظنونان پس از تفهیم اتهام در شعبه مربوطه و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند و تحقیقات تکمیلی برای روشن‌شدن ابعاد حادثه همچنان ادامه دارد.

حجت الاسلام بامری شاد با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت عمومی گفت: دستگاه قضایی با هرگونه اقدامی که امنیت مردم را تهدید کند، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و رسیدگی به این پرونده تا روشن‌شدن ابعاد حادثه و تعیین تکلیف قانونی متهمان با جدیت دنبال می‌شود.