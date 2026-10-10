بازارچه تاریخی حاج‌آقا شجاع یکی از بنا‌های قدیمی و ثبت‌شده محله قلعه‌طبره اصفهان با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه تکمیل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان گفت: بازارچه تاریخی حاج‌آقا شجاع یکی از بنا‌های قدیمی و ثبت‌شده محله قلعه‌طبره اصفهان است که به‌دلیل ارزش تاریخی و معماری، عملیات مرمت و ساماندهی آن در دستور کار سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان قرار گرفته است.

سید سلمان قاضی عسگر افزود: عملیات مرمت و ساماندهی این بازارچه تاریخی تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد رسیده است و تلاش می‌شود با تکمیل مراحل باقی‌مانده، این بنای تاریخی در شرایط مناسب‌تری برای بهره‌برداری قرار گیرد.

وی گفت: تاکنون بیش از ۸ میلیارد ریال برای این طرح مرمتی هزینه شده است.