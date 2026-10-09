با هدف تقویت جایگاه نماز جمعه، ارتقای ارتباط با مردم و بررسی راهکار‌های پیگیری مطالبات مردمی، گردهمایی ائمه جمعه موقت و مسئولان دفاتر و ستاد‌های نماز جمعه کهگیلویه و بویراحمد در مارگون برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این گردهمایی نماینده ولی‌فقیه در استان گفت: ائمه جمعه در روشنگری جامعه و تقویت حمایت مردم از نظام نقش مهمی دارند.

آیت‌الله سید نصیر حسینی با تأکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت‌های مظلوم و ایستادگی در برابر استکبار جهانی گفت: جمهوری اسلامی ایران و ملت قهرمان کشورمان با صراحت و قاطعیت در برابر استکبار جهانی و آمریکا ایستادگی کرده‌اند و در مسیر حمایت از ملت‌های مظلوم منطقه و جهان، هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند.