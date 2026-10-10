به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت:نماد زاینده‌رود با هدف خلق یک نشانه شهری برای بازنمایی جایگاه آب و زاینده‌رود در حیات و هویت اصفهان طراحی و اجرا شده است؛ اثری که تلاش می‌کند مفهومی آشنا و عمیق را در قالب زبان هنر معاصر و متناسب با فضای شهری به مخاطب منتقل کند.

حمید قنادنیا افزود: این اثر با ارتفاع ۵ متر و از جنس استیل ساخته شده و فرایند ساخت آن حدود ۸۰ روز به طول انجامیده است. طراحی و اجرای اثر حاصل هنر مجتبی باباگلی است و تلاش شده است در کنار مفهوم‌پردازی، کیفیت ساخت و قابلیت حضور اثر در منظر شهری نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: نماد زاینده‌رود امروز در منطقه ۶ اصفهان رونمایی شد تا به‌عنوان یکی از نشانه‌های تازه شهری، روایتگر پیوند آب، زندگی و هویت اصفهان باشد؛ روایتی که از یک قطره آغاز می‌شود و به زاینده‌رود می‌رسد.