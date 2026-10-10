به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: بیش از ۳۰۰ نیروی کنترل و نظارت در قالب طرح انضباط ترافیکی و بیش از ۶۰ نیروی همیار ترافیک در دو شیفت کاری در سطح معابر مستقر شده‌اند و در کنار عوامل پلیس راهور به تسهیل تردد و انضباط‌بخشی معابر کمک می‌کنند.

سعید ساکت افزود: هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی، الگوی جابه‌جایی و بار ترافیکی شبکه معابر دچار تحول اساسی می‌شود؛ از این رو اقدامات معاونت حمل‌ونقل و ترافیک در قالب قرارگاه عملیاتی ستاد مهر با تمرکز ویژه بر پایش برخط و مدیریت یکپارچه میدان اجرا شده است.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با دستگاه‌های همکار افزود: در حوزه سیاست‌گذاری، تعامل مؤثری میان مجموعه مدیریت شهری، آموزش و پرورش و پلیس راهور شکل گرفت و موضوع تفکیک ساعت آغاز به کار مدارس دخترانه و پسرانه از طریق شورای همتای استان پیگیری و ابلاغ شد تا بار ترافیک صبحگاهی توزیع شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان به استقرار مرکز کنترل ترافیک به عنوان قرارگاه عملیاتی ستاد مهر اشاره کرد و گفت: با همکاری بخش‌های مختلف شهرداری از جمله ادارات کل اجرایی و مطالعات، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه حمل‌ونقل، معاونت خدمات شهری، معاونت فرهنگی و روابط عمومی، انسجام کاملی شکل گرفته است. در همین راستا بیش از ۳۰۰ نیروی کنترل و نظارت در قالب طرح انضباط ترافیکی و بیش از ۶۰ نیروی همیار ترافیک در دو شیفت کاری در سطح معابر مستقر شده‌اند و در کنار عوامل پلیس راهور به تسهیل تردد و انضباط‌بخشی معابر کمک می‌کنند.

ساکت با تأکید بر شناسایی گلوگاه‌های پرتردد بیان کرد: بر اساس داده‌های ترافیکی، ۶۰ نقطه پر ازدحام و دارای تقاضای بالای سفر شناسایی شده است که در ساعات اوج صبحگاهی و ظهرگاهی تحت پوشش نظارتی و عملیاتی ویژه قرار دارند. وی گفت: همچنین با استفاده از سامانه برخط پایش معابر، ۳ هزار کیلومتر از شبکه معابر شهری هر ۱۵ دقیقه یک‌بار پایش می‌شود و اطلاعات حاصل به صورت مستقیم در اختیار تصمیم‌گیری‌های عملیاتی در ستاد و مناطق پانزده‌گانه شهرداری قرار می‌گیرد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به وضعیت ناوگان عمومی خاطرنشان کرد: ظرفیت کامل ناوگان اتوبوسرانی، خطوط مترو و بخش سرویس مدارس به‌کارگیری شده است تا خدمات‌رسانی در ساعات اوج به صورت منظم انجام شود و گره‌های ترافیکی معابر شهری در ایام بازگشایی مراکز آموزشی به کمترین میزان کاهش یابد.