معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: فعالیت مدارس در هرمزگان فردا شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ به صورت غیر حضوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، احمد نفیسی افزود: از روز یکشنبه ۱۹ مهرماه نیز فعالیت مدارس به صورت ترکیبی حضوری و غیر حضوری خواهد بود.

وی گفت: در شهرستان بندرعباس از روز یکشنبه فعالیت مدارس در تمام مقاطع تحصیلی، سه روز آموزش حضوری و دو روز غیرحضوری و مجازی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان افزود: در شهر‌های قشم، سیریک و جاسک، فعالیت مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت ترکیبی از آموزش حضوری و غیرحضوری است که متناسب با شرایط هر مدرسه از سوی مدیران مدارس تعیین و به دانش‌آموزان و خانواده‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

نفیسی گفت: در روستا‌های شهرستان‌های قشم، سیریک و جاسک هم، فعالیت تمام مدارس، در همه مقاطع تحصیلی به صورت اقتضائی حضوری خواهد بود.

وی افزود: سایر شهرستان‌ها و مناطق استان نیز فعالیت مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت حضوری خواهد بود.

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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: در مواردی که دانش‌آموزان به علت موجه امکان حضور در مدرسه را نداشته باشند، مدیران مدارس موظف‌اند با استفاده از ظرفیت همان دو روز آموزش غیرحضوری و مجازی، زمینه جبران و استمرار فرآیند آموزشی این دانش‌آموزان را فراهم کنند.

نفیسی بر ضرورت آمادگی کامل آموزش و پرورش استان برای اجرای این تصمیم تأکید کرد و گفت: اداره‌کل آموزش و پرورش هرمزگان موظف است پیش از روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، جلسات توجیهی لازم را برای مدیران مدارس برگزار و دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌های مورد نیاز برای اجرای هماهنگ این تصمیم را صادر و ابلاغ کند.

نفیسی افزود: این تصمیم با هدف ادامه فرآیند آموزش، صیانت از سلامت و امنیت دانش‌آموزان و فراهم کردن امکان مدیریت متناسب شرایط هر منطقه و مدرسه گرفته شده و نحوه فعالیت مدارس استان بر اساس این شیوه ادامه خواهد داشت.