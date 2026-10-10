به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، مقابله با قاچاق کالا و ارز را از محور‌های اصلی فعالیت پلیس امنیت اقتصادی دانست و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و تغییر شرایط امنیتی و جغرافیایی مرزها، الگو‌های قاچاق نیز در حال تغییر است و بر همین اساس، طرح‌ها و اقدامات پلیس باید متناسب با شرایط روز به‌روزرسانی شود.

سرهنگ مهدی سبحانی‌فر، افزود: یکی از اولویت‌های مهم این حوزه، مقابله با قاچاق سوخت است که موجب خروج بخشی از سرمایه ملی از کشور می‌شود و به همین دلیل برخورد با شبکه‌های فعال در این حوزه با جدیت دنبال شد.

وی تأکید کرد: در این حوزه در این مدت، کشفیات قاچاق سوخت بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است و تلاش کردیم علاوه بر کشف محموله‌ها، شبکه‌های فعال در قاچاق نیز شناسایی و با آنها برخورد شود.

سرهنگ سبحانی فر تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی تلاش می‌کند در تمامی حوزه‌های مرتبط با امنیت اقتصادی، از تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم و سلامت بازار گرفته تا مقابله با احتکار، قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت و دارو و پیگیری تعهدات ارزی، با جدیت و متناسب با شرایط روز اقدام کند.

وی باشاره به گستردگی استان و ضرورت تأمین کالا‌های اساسی و نیاز‌های روزمره مردم در شرایط خاص گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما در این مدت، برگزاری مستمر جلسات تنظیم بازار و رصد و پایش لحظه‌ای وضعیت بازار بود.

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان افزود: یکی از تکالیف مهم پلیس امنیت اقتصادی، پایش مستمر انبار‌ها از طریق سامانه جامع انبارهاست. این سامانه امکان برآورد دقیق نیاز‌های استان و مشخص شدن نوع و میزان کالا‌های موجود در شهرستان‌ها را فراهم می‌کند و به مدیریت بهتر شبکه توزیع کمک خواهد کرد.

برخورد با احتکار و تخلفات بازار

سرهنگ سبحانی‌فر با بیان اینکه انبار‌ها به‌صورت مستمر راستی‌آزمایی و پایش می‌شوند، بیان کرد: در صورت مشاهده تخلف، پرونده تشکیل و برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود تا اقدامات لازم در چارچوب قانون انجام شود.

وی گفت: در شرایط خاص اقتصادی و امنیتی کشور، ممکن است برخی افراد فرصت‌طلب به دنبال سوءاستفاده باشند، اما پلیس امنیت اقتصادی با این موارد برخورد جدی دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان افزود: در حوزه احتکار کالا‌های اساسی و مواد غذایی، کالا‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، اقدامات لازم انجام شده و پلیس تلاش کرده است در کنار مجموعه مدیریت استان، اجازه ندهد فرصت‌طلبی برخی افراد به بازار و معیشت مردم آسیب بزند.