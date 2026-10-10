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پلیس امنیت اقتصادی در نیمه نخست امسال توانسته است در کشفیات قاچاق سوخت به افزایش سه برابری دست یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، مقابله با قاچاق کالا و ارز را از محورهای اصلی فعالیت پلیس امنیت اقتصادی دانست و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و تغییر شرایط امنیتی و جغرافیایی مرزها، الگوهای قاچاق نیز در حال تغییر است و بر همین اساس، طرحها و اقدامات پلیس باید متناسب با شرایط روز بهروزرسانی شود.
سرهنگ مهدی سبحانیفر، افزود: یکی از اولویتهای مهم این حوزه، مقابله با قاچاق سوخت است که موجب خروج بخشی از سرمایه ملی از کشور میشود و به همین دلیل برخورد با شبکههای فعال در این حوزه با جدیت دنبال شد.
وی تأکید کرد: در این حوزه در این مدت، کشفیات قاچاق سوخت بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است و تلاش کردیم علاوه بر کشف محمولهها، شبکههای فعال در قاچاق نیز شناسایی و با آنها برخورد شود.
سرهنگ سبحانی فر تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی تلاش میکند در تمامی حوزههای مرتبط با امنیت اقتصادی، از تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و سلامت بازار گرفته تا مقابله با احتکار، قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت و دارو و پیگیری تعهدات ارزی، با جدیت و متناسب با شرایط روز اقدام کند.
وی باشاره به گستردگی استان و ضرورت تأمین کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مردم در شرایط خاص گفت: یکی از مهمترین برنامههای ما در این مدت، برگزاری مستمر جلسات تنظیم بازار و رصد و پایش لحظهای وضعیت بازار بود.
رییس پلیس امنیت اقتصادی استان افزود: یکی از تکالیف مهم پلیس امنیت اقتصادی، پایش مستمر انبارها از طریق سامانه جامع انبارهاست. این سامانه امکان برآورد دقیق نیازهای استان و مشخص شدن نوع و میزان کالاهای موجود در شهرستانها را فراهم میکند و به مدیریت بهتر شبکه توزیع کمک خواهد کرد.
برخورد با احتکار و تخلفات بازار
سرهنگ سبحانیفر با بیان اینکه انبارها بهصورت مستمر راستیآزمایی و پایش میشوند، بیان کرد: در صورت مشاهده تخلف، پرونده تشکیل و برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی میشود تا اقدامات لازم در چارچوب قانون انجام شود.
وی گفت: در شرایط خاص اقتصادی و امنیتی کشور، ممکن است برخی افراد فرصتطلب به دنبال سوءاستفاده باشند، اما پلیس امنیت اقتصادی با این موارد برخورد جدی دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان افزود: در حوزه احتکار کالاهای اساسی و مواد غذایی، کالاهای پتروشیمی و فرآوردههای نفتی، اقدامات لازم انجام شده و پلیس تلاش کرده است در کنار مجموعه مدیریت استان، اجازه ندهد فرصتطلبی برخی افراد به بازار و معیشت مردم آسیب بزند.