رئیس مجمع خیرین کشور گفت: طرح غربالگری سلامت بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز در کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان نظام پزشکی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌رضوی، حبیب‌الله بوربور، عصر امروز در حاشیه برگزاری هجدهمین نشست مجمع عمومی سالیانه خیرین کشور که به میزبانی جمعیت هلال احمر در مشهد مقدس برگزار شد، در نشستی خبری با خبرنگاران، اظهار کرد: برای اجرای طرح غربالگری دانش‌آموزان با سازمان نظام پزشکی، وزارت آموزش و پرورش و هلال احمر همکاری‌هایی شکل گرفته است و هدف، غربالگری حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون دانش‌آموز و شناسایی مشکلات آنان پیش از تبدیل شدن به بیماری‌های جدی و صعب‌العلاج است.

وی با اشاره به اعلام آمادگی برخی پزشکان و صنوف برای همکاری با این طرح افزود: در این فرایند تلاش شده ظرفیت پزشکان، متخصصان و حتی برخی صنوف برای ارائه خدمات رایگان به دانش‌آموزان نیازمند به کار گرفته شود.

رئیس مجمع خیرین کشور ادامه داد: قاضی‌زاده هاشمی وزیر اسبق بهداشت برای عمل جراحی رایگان چشم دانش آموزان نیازمند اعلام آمادگی کرده است، همچنین مجموعه عینک سازان، برای ارائه رایگان ۱۰ هزار عینک آماده اند.

بوربور همچنین از اجرای طرح بانک زمان با همکاری سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: بستر اجرای این طرح آماده شده و باید به‌تدریج زمینه مشارکت خیرین و تأمین اعتبار برای آن فراهم شود.

وی افزود: در بانک زمان، افراد خدماتی را به دیگران ارائه می‌کنند و در مقابل، از یک اعتبار اجتماعی برخوردار می‌شوند تا در زمان نیاز بتوانند از خدمات مشابه استفاده کنند.

پیگیری برای تشکیل سازمان یا بنیاد خیر و احسان در کشور

رئیس مجمع خیرین کشور در ادامه درباره شکل گیری این مجمع گفت: حدود ۱۲ سال پیش موضوع ایجاد مجموعه‌ای برای شناسایی نیازها و اولویت‌های حوزه خیر و احسان مطرح شد و در ادامه شبکه‌ای از مجموعه‌های خیریه و خیرین شکل گرفت.

بوربور افزود: امروز ۴۲ مؤسسه و مجموعه و هشت دانشگاه در این شبکه حضور دارند و تلاش شده ظرفیت‌های خیرین در حوزه‌های مختلف در یک ساختار منسجم قرار گیرد.

وی از پیگیری برای تشکیل سازمان یا بنیاد خیر و احسان در کشور خبر داد و گفت: این موضوع در مجلس در حال پیگیری است و در صورت فراهم نشدن امکان ایجاد این ساختار از مسیر مجلس، از ظرفیت شورای عالی اجتماعی کشور استفاده می کنیم.

تشکیل شبکه خیرین کشور با ۱۱ گروه

رئیس مجمع خیرین کشور هدف از تشکیل این سازمان را تسهیل فعالیت خیرین اعلام کرد و افزود: شبکه خیرین کشور در ۱۱ گروه ساماندهی شده و هدف این است که هر مجموعه به وزارتخانه یا نهاد مرتبط متصل شود تا مردم برای انجام امور خیرخواهانه با موانع و فرایندهای طولانی مواجه نباشند.

بوربور با بیان اینکه بیش از هزار مصوبه عملیاتی در مجمع خیرین کشور به تصویب رسیده است، ادامه داد: قرار نیست فعالیت مجمع تنها به تقدیر از خیرین محدود شود؛ بلکه باید نیازهای جدید جامعه شناسایی و برای آنها راهکار ارائه شود.

وی یادآور شد: امروز موضوعاتی مانند سالمندی، پیشگیری از بیماری‌ها، غربالگری و توانمندسازی خیرین در دستور کار قرار گرفته است؛ برای نمونه پیش‌بینی می‌شود طی دو تا سه دهه آینده جمعیت سالمندان کشور به حدود ۳۰ میلیون نفر برسد و در این زمینه نیز طرح‌هایی تهیه و به مجلس ارائه شده است.

رئیس مجمع خیرین کشور با اشاره به گستردگی جامعه خیرین گفت: در دوره فعالیت در سازمان نوسازی مدارس، حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ خیر مدرسه‌ساز به‌صورت رسمی در کشور شناسایی شده بودند و برای معرفی خیرین شاخص نیز مجموعه‌های مستندی در استان‌های مختلف تهیه شد.

بوربور خاطرنشان کرد: ظرفیت انجام کار خیر تنها در اختیار افراد ثروتمند نیست و حتی کمک فردی که توان مالی محدودی دارد نیز ارزشمند است.

وی افزود: باید شرایطی فراهم شود که هر فرد متناسب با توان خود بتواند در کار خیر مشارکت کند و از سوی دیگر، با معرفی و تقدیر از خیرین، فرهنگ احسان و مشارکت اجتماعی در جامعه گسترش یابد.

رئیس مجمع خیرین کشور در ادامه با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه مدرسه‌سازی، اظهار کرد: حدود سال ۱۳۷۶ و در دوران مسئولیت به‌عنوان معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش، در دیداری با رهبر معظم انقلاب مشکلات حوزه مدارس مطرح شد و ایشان بر استفاده از ظرفیت مردم و خیرین برای حل این مشکلات تأکید کردند.

بوربور افزود: در آن مقطع حدود ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دانش‌آموز در کشور وجود داشت و وضعیت مدارس به‌گونه‌ای بود که برخی مدارس در پنج نوبت فعالیت می‌کردند؛ بر همین اساس، با دعوت از افراد خوشنام در استان‌های مختلف، زمینه شکل‌گیری جامعه خیرین مدرسه‌ساز فراهم شد.

وی ادامه داد: در هشت سال فعالیت در سازمان نوسازی مدارس، ۲۲ هزار و ۸۰۰ مدرسه ساخته شد و ۴۸۰ شعبه در سراسر کشور برای فعالیت‌های مرتبط با مدرسه‌سازی شکل گرفت.

رئیس مجمع خیرین کشور با اشاره به ادامه فعالیت‌های خیرخواهانه در حوزه مسکن، گفت: پس از حضور در وزارت کشور و مسئولیت معاونت عمرانی، موضوع تشکیل جامعه خیرین مسکن‌ساز دنبال شد و ساخت حدود ۴۲ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی آغاز شد که ۱۷ هزار واحد از این تعداد به خانواده‌های دارای دو معلول و بیشتر اختصاص یافت.

بوربور همچنین به تجربه ساخت مساجد بین‌راهی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که با هدف توجه به نیازهای مردم در مسیرهای بین‌شهری دنبال شد، ساخت مساجد بین‌راهی بود.

وی افزود: پس از احداث یکی از این مساجد در مسیر مشهد-نیشابور، آمار پلیس راه نشان داد میزان تصادفات در آن محدوده ۶۵ درصد کاهش یافته است؛ چراکه رانندگان به‌جای ادامه مسیر با خستگی و افزایش سرعت، امکان توقف، استراحت و اقامه نماز را پیدا کردند.