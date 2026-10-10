به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیأت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان گفت: تا این لحظه از ۹۷۰ روستایی که ثبت شده و دارای دهیاری است، ۸۳۰ روستا تجهیز شده است.

مهدی اسدی، افزود:از سال ۱۳۹۳ به تجهیز خانه‌های روستایی را شروع کردیم که اولین مورد در کاشان بود.

وی گفت: تا این لحظه از ۹۷۰ روستایی که ثبت شده و دارای دهیاری است، ۸۳۰ روستا تجهیز شده است، به همت مسئولان از جمله استاندار امسال ۱۱۰ خانه دیگر تجهیز خواهد شد.

اسدی بیان کرد: اگر در روستا‌هایی که خانه روستایی ندارند، دهیاران محوطه‌ای حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ متری را به ما اختصاص دهند، ما آن مکان را تجهیز خواهیم کرد و این امر به صورت رایگان خواهد بود؛ این اقدامات البته در سطح استان با مشارکت دهیاری‌ها و ادارات مربوطه انجام می‌شود.

رئیس هیأت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان گفت: ۸ تا ۹ میلیارد تومان هزینه این تجهیزات می‌شود، می‌توانیم تا پایان همین امسال با همکاری دهیاری‌ها خانه‌های روستایی در سطح استان را تکمیل کنیم؛ این شرایط به شکلی فراهم می‌شود که هیچ هزینه‌ای برای دولت ندارد.

وی ادامه داد: از حمام‌های قدیمی و مدارسی که دیگر استفاده نمی‌شد بهره گرفتیم؛ چند رشته ورزشی را پوشش می‌دهد، تاتمی برای ورزش‌های رزمی داریم، تنیس روی میز، فوتبال دستی و شطرنج از جمله این رشته‌ها هستند.

اسدی تأکید کرد: اصفهان ۱۹ مهر میزبان مسابقات والیبال ۴ نفره زنان و ۲۷ مهر نیز مسابقات آقایان برگزار می‌شود؛ جام توانا را در بعضی از روستا‌هایی که بعضی از ساکنین درگیر اعتیاد به مواد مخدر بودند را برگزار کردیم، جشنواره سرو را برای سالمندان را داریم، مسابقات کم‌بینایان و نابینایان را بهزیستی داشتیم.