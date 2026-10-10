به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات مرتبط با بازگشایی مدارس و مراکز آموزش عالی، طرح تشدید نظارت و بازرسی بر واحد‌های صنفی استان اصفهان با انجام ۱۲۷۴ مورد بازرسی و تشکیل ۵۰۵ پرونده تخلف به کار خود پایان داد.

جواد محمدی فشارکی افزود: این طرح با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، کنترل قیمت‌ها، برخورد با تخلفات صنفی و مقابله با کالا‌های قاچاق و ضدفرهنگی، از نهم شهریورماه آغاز شده و تا پانزدهم مهرماه ادامه یافت.

وی با اشاره به رویکرد حمایتی این طرح تاکید کرد: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان مهم‌ترین محور اجرای طرح ویژه نظارت بر اصناف همزمان با آغاز سال تحصیلی بود که در اجرای این طرح، بازرسان قرارگاه در قالب تیم‌های بازرسی محسوس و نامحسوس در سطح بازار حضور یافتند و روند عرضه کالا‌ها و خدمات مورد نیاز ایام بازگشایی مدارس و مراکز آموزش عالی را به‌صورت مستمر رصد کردند و پرونده متخلفان صنفی جهت رسیدگی قانونی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.

جواد محمدی فشارکی ادامه داد: کیف و کفش، پوشاک، نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر، فرم مدارس و سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با آغاز سال تحصیلی، از جمله گروه‌های هدف این طرح بودند و بازرسان علاوه بر کنترل نحوه عرضه، مواردی همچون درج قیمت، صدور صورتحساب، رعایت سود قانونی و انطباق قیمت‌های عرضه با ضوابط تعیین‌شده را مورد بررسی قرار دادند.

وی همچنین افزود: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده، گران‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب، تبلیغ کالا و خدمات برخلاف واقع و تداخل صنفی در زمره مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده قرار داشت که پرونده‌های تشکیل‌شده برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده‌اند.

مسئول قرارگاه با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار بیان کرد: بازرسی و پایش نحوه عرضه کالا و خدمات اولویت‌دار همچنان ادامه دارد و با هرگونه تخلفی که موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، کمبود کالا یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شود، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

جواد محمدی فشارکی در پایان از شهروندان محترم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت و نصب نرخنامه، صادرنشدن صورتحساب و سایر تخلفات، مراتب را از طریق ستاد خبری قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان شماره تلفن های: ۳۶۲۶۵۵۶۹ - ۳۲۳۵۲۰۱۲ _ ۳۲۳۵۲۰۱۳ و لینک شکایات مردمی به آدرس وب سایت: www.bazresiasnafisf.ir اطلاع‌رسانی کنند.