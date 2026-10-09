ائمه جمعه استان کهگیلویه و بویراحمد در خطبه های امروز نماز جمعه ، وحدت و انسجام ملی و پیوند میان مردم و رهبری را از عوامل مهم ایستادگی ملت ایران دانستند و بر حفظ و تقویت این پیوند تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امام جمعه لنده با تأکید بر حضور مردم در میدان گفت: حضور مردم در میدان و خیابان، خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان است؛ لذا نباید این میدان ترک شود و باید خود را برای جنایات و توطئه‌های جدید دشمن برای شکستن تاب‌آوری اجتماعی آماده کنیم، چرا که دشمن دست از هیچ تلاشی برای نمی‌دارند و بیش از هشت ماه است که ملت ما در کف میدان حضور دارد و این روزها در راستای حفظ میدان و حمایت از نیروهای مسلح، رزمایش «جان فدا» در شهرستان و استان برگزار خواهد شد که همه ما وظیفه داریم در آن شرکت کنیم.