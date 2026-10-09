تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی مقابل صنعت نفت آبادان، به یک‌قدمی تراکتور در صدر جدول لیگ برتر رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان از ساعت ۱۷ عصر در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی ۳ بر یک پرسپولیس به پایان رسید تا شاگردان تارتار با یک بازی کمتر به رده دوم جدول لیگ برتر صعود کنند.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی (۸۸- پویا اسمی)، محمد عمری (۴۶- پویا پورعلی)، مهدی تیکدری، محمدمهدی محبی، ایگور سرگیف (۴۶- علی علیپور)، مجید عیدی، تیوی بیفوما (۷۵- اوستون ارونوف)، محمد خدابنده‌لو و پوریا لطیفی‌فر (۷۵- پوریا شهرآبادی).

ترکیب صنعت نفت: احمد گوهری، محمد آقاجانپور، محسن سیفی، خشایار زبرجد (۵۶- محمدحسین باصری)، طالب ریکانی، میثم تیموری، محمد عباسی (۵۶- محمدرضا غبیشاوی)، میثم تهی دست، میلاد شیخ فخرالدینی (۸۴-علی ناصرخاکی)، محمدحسین فلاح (۵۶- امیرحسین کولیان) و سامان محرابی زاده (۴۶-امیررضا کلی وند).

داور: احمد محمدی

کارت زرد: میلاد فخرالدینی (صنعت نفت آبادان)