معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در بازدید از روند آماده‌سازی سایت نمایشگاه‌های بین‌المللی شیراز اعلام کرد: دومین نمایشگاه اکسپوی فارس با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی و میهمانان خارجی از کشور‌های همسایه، روز یکشنبه نوزدهم مهرماه افتتاح خواهد شد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسعودگودرزی، در حاشیه بازدید از روند آماده‌سازی و غرفه‌سازی دومین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی استان (اکسپو) اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش‌های شبانه‌روزی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس و سایر دستگاه‌های تخصصی، بستر‌های لازم برای برگزاری رویدادی در شأن استان فراهم شده است.

وی با اشاره به وسعت ۲۰ هزار مترمربعی فضای نمایشگاهی امسال افزود: استقبال شرکت‌ها و واحد‌های صنعتی، چه از داخل استان و چه از سایر نقاط کشور، بسیار چشمگیر بوده است که این نشان‌دهنده پویایی و ظرفیت بالای اقتصاد فارس است.

معاون اقتصادی استاندار فارس با تأکید بر تفاوت محتوایی نمایشگاه امسال نسبت به دوره گذشته تصریح کرد: یکی از نقاط قوت نمایشگاه امسال، حضور پررنگ‌تر بخش صنایع‌دستی، گردشگری و شرکت‌های دانش‌بنیان است که با برنامه و تراکم بسیار خوبی در این دوره حضور یافته‌اند.

وی همچنین از اختصاص غرفه‌های ویژه برای فرمانداری‌های سراسر استان خبر داد و گفت: با توجه به پتانسیل‌های منحصر‌به‌فرد هر شهرستان، امسال فرصتی فراهم شده تا «اطلس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان» به‌طور کامل در معرض دید عموم قرار گیرد که این امر می‌تواند مسیر معرفی توانمندی‌های بومی را هموارتر کند.

دکتر گودرزی به بخش بین‌الملل این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و با حضور اتاق‌های بازرگانی مشترک با کشور‌های همسایه، پیش‌بینی می‌شود قریب به ۳۰۰ میهمان خارجی از ظرفیت‌های ارائه‌شده در این نمایشگاه بازدید کنند.