مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از بررسی روند اجرای طرح‌های مسکن در هفت شهر استان و اتخاذ تصمیم‌هایی برای رفع مشکلات آماده‌سازی زمین، تسریع در تکمیل واحد‌ها و تأمین مسکن خانواده‌های دارای معلول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از بررسی میدانی وضعیت طرح‌های مسکن استان در جریان سفر سه‌روزه معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد.

روح‌الله عمادی گفت: در این سفر، روند اجرای طرح‌های مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت در شهرهای آبادان، خرمشهر، بندر امام خمینی(ره)، ماهشهر، شادگان، اهواز و دزفول بررسی شد.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، موانع اجرایی طرح‌ها و راهکارهای تسریع در ساخت و تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان مورد ارزیابی قرار گرفت.

عمادی با اشاره به بازدید از محدوده‌های فرسوده خرمشهر اظهار داشت: روند اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری در بازار سیف و صفا بررسی شد.

وی ادامه داد: وضعیت آماده‌سازی زمین‌های نهضت ملی مسکن، مسکن مهر و اراضی واگذارشده در سال‌های گذشته در آبادان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از پیگیری مشکلات مسکن خانواده‌های دارای معلول در آبادان، ماهشهر و شادگان خبر داد و گفت: تأمین مسکن این خانواده‌ها با تأکید وزیر راه و شهرسازی در دستور کار قرار دارد.

عمادی همچنین به بازدید از محله بلوکی‌های بندر امام خمینی(ره) اشاره کرد و افزود: درباره دفع و هدایت آب‌های سطحی این محله، تصمیم‌هایی در چارچوب برنامه‌های بازآفرینی شهری اتخاذ شد.

به گفته وی، مسائل مربوط به آماده‌سازی سایت فاز پنج بندر امام خمینی(ره) و میزان پیشرفت طرح‌های نهضت ملی مسکن این منطقه نیز بررسی شد.

وی با اشاره به سفر به شادگان بیان کرد: مشکلات طرح‌های مسکن این شهرستان و نیازهای محلات هدف بازآفرینی شهری در نشست شورای مسکن مورد بحث قرار گرفت و برای رفع موانع، تصمیم‌های اجرایی اتخاذ شد.

عمادی افزود: در اهواز نیز روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن اکباتان با حضور معاون عمران و مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بررسی شد.

وی گفت: در نشست مشترک مسئولان، راهکارهای رفع مشکلات واحدهای آماده افتتاح در دهه فجر و نحوه پرداخت کمک به متقاضیان دهک‌های یک تا چهار در سایت‌های مسکن بررسی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان همچنین از مهرشهر و آوان‌شهر دزفول به‌عنوان طرح‌های پیشرو استان در نهضت ملی مسکن یاد کرد.

عمادی در پایان تأکید کرد: بررسی میدانی مشکلات و اتخاذ تصمیم‌های اجرایی با هدف رفع موانع ساخت‌وساز و فراهم کردن زمینه تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان در شهرهای مختلف استان دنبال می‌شود.