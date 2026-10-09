به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این مسابقه در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه در چمن یکدست ورزشگاه شهید نصیری یزد با حضور حدود سه هزار تماشاگر یزدی و ۱۰۰ تماشاگر لرستانی برگزار شد، همچنین در این دیدار حدود ۲۰۰ نفر از بانوان در ورزشگاه حضور داشتند.

گل‌های تیم فوتبال چادرملو در دقیقه ۷۱ و ۴+۹۰ توسط دینگوتورس گارسته و گل‌های تیم فوتبال خیبر خرم آباد در دقیقه ۳۶ توسط امیر حسین فارسی و در دقیقه ۷۸ توسط امیررضا تیموری به ثمر رسید. همچنین در دقیقه ۶ این دیدار توسط بوبوی یک گل برای چادرملو به ثمر رسید که توسط داور با مراجعه به داور ویدیویی آفساید اعلام شد.

این مسابقه را پیام حیدری با کمک‌ها علی احمدی و صادق رستمی قضاوت کردند، داور چهارم رضا مرادی و ناضر داروری نیز علیرضا کهوری بود. همچنین نماینده اعزامی فدراسیون فوتبال نیز محمد تقی حق شناس بود.

ترکیب چادرملو اردکان شامل: ادسون ماردن، سعید محمدی فرد، سیروس صادقیان، عارف غلامی، پوریا بالی لاشک، رضا دهقان، رضا میرزایی، محمد حسین خسروی، رضا محمود آبادی، جوئل تورس، رنی بوبوی و ترکیب خیبرخرم آباد نیز شامل محمدرضا دیناروند، عرفان قهرمانی، فردین یوسفی، حمید حاجی آقایی، مصطفی خانزادی، فرشاد محمدی مهر، امیرحسین فارسی، ابوذر صفرزاده، عیسی مرادی، مسعود محبی و اسماعیلی بابایی بود.

در جایگاه ویژه ورزشگاه شهید نصیری برخی از اعضای باشگاه چادرملو و خیبر و میهمانان و پیشکسوتان حضور داشتند و فقط تعدادی محدود خبرنگار و عکاس نسبت به پوشش این دیدار فعالیت خبری و رسانه‌ای خود را انجام دادند.

داور در نیمه اول چهار و در نیمه دوم ۶ دقیقه وقت اضافه اعلام کرد. تماشاگران لرستانی در اواخر بازی نسبت به نحوه قضاوت داور انتقاد داشتند.

همچنین به مناسبت هفته فراجا و با حضور مسئولان باشگاه چادرملو و هیات فوتبال استان یزد با لوح سپاس از تلاش‌های مسوولان یگان ویژه و خانواده شهدای مدافع وطن تجلیل شد.

در هفته نهم لیگ برتر تیم فوتبال تیم چادرملو اردکان در روز یکشنبه ۲۶ مهرماه جاری از ساعت ۱۵:۳۰ در اصفهان میهمان تیم ذوب آهن خواهد بود.