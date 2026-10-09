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راهپیمایی میلیونی یمنیها با عنوان «ثابت قدم در کنار فلسطین و بسیج عمومی در مقابله با تجاوز، محاصره و افتراهای دشمن سعودی» در میدان السبعین صنعا و دیگر میدانهای استانهای یمن آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه المسیره تصویری از راهپیمایی میلیونی یمنیها در میدان السبعین در صنعا در حمایت از فلسطین و تاکید بر مقابله با دشمنان خبر داد.
در بیانیه راهپیمایی میلیونی مردم یمن در صنعا که با عنوان «ثابت قدم در کنار فلسطین و بسیج عمومی در مقابله با تجاوز، محاصره و افتراهای دشمن سعودی» برگزار شد، آمده است:
بر موضع ثابت خود در قبال مسئله فلسطین و پایبندی به جهاد و مقاومت در مقابله با طرح تغییر «خاورمیانه» تأکید میکنیم.
آزادسازی شهرستانهایی در استان تعز و رهایی آنها از دست شبهنظامیان و باندهایی را که دشمن سعودی بسیج کرده بود، تبریک میگوییم.
حملات مؤثر نیروهای مسلح خود علیه تأسیسات نفتی دشمن سعودی و اعمال محاصره هوایی بر فرودگاههای آن را تبریک میگوییم.
بسیج عمومی را اعلام میکنیم و خواستار تقویت نیروهای مسلح با نیروی انسانی برای بازداشتن متجاوزان و حفاظت از دستاوردهای ملت خود، بهویژه بابالمندب، هستیم.
هرگونه هدف قرار دادن بابالمندب یا نظامیسازی آن را که امنیت کشتیرانی در این منطقه را تهدید کند، رد میکنیم و تأکید داریم که متجاوزان مسئول پیامدهای آن خواهند بود.
شکستن محاصره ملت ما ضرورتی اجتنابناپذیر است و از آن عقبنشینی نخواهیم کرد. همچنین نیروهای مسلح را به انجام حملات بیشتر ترغیب میکنیم.
ادعاهای دروغین مستمر سعودی درباره هدف قرار دادن مقدسات را رد میکنیم و درباره نیات و طرحهای خبیثانه اسرائیل علیه مقدسات هشدار میدهیم.