راهپیمایی میلیونی یمنی‌ها با عنوان «ثابت قدم در کنار فلسطین و بسیج عمومی در مقابله با تجاوز، محاصره و افترا‌های دشمن سعودی» در میدان السبعین صنعا و دیگر میدان‌های استان‌های یمن آغاز شد.

بسیج یمنی‌ها برای مقابله با تجاوز و محاصره دشمن سعودی

بسیج یمنی‌ها برای مقابله با تجاوز و محاصره دشمن سعودی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه المسیره تصویری از راهپیمایی میلیونی یمنی‌ها در میدان السبعین در صنعا در حمایت از فلسطین و تاکید بر مقابله با دشمنان خبر داد.

بیانیه پایانی راهیپمایی صنعا: تأکید یمنی‌ها بر حمایت از فلسطین، تداوم مقاومت و مقابله با تهدید‌ها در باب‌المندب

در بیانیه راهپیمایی میلیونی مردم یمن در صنعا که با عنوان «ثابت قدم در کنار فلسطین و بسیج عمومی در مقابله با تجاوز، محاصره و افترا‌های دشمن سعودی» برگزار شد، آمده است:

بر موضع ثابت خود در قبال مسئله فلسطین و پایبندی به جهاد و مقاومت در مقابله با طرح تغییر «خاورمیانه» تأکید می‌کنیم.

آزادسازی شهرستان‌هایی در استان تعز و رهایی آنها از دست شبه‌نظامیان و باند‌هایی را که دشمن سعودی بسیج کرده بود، تبریک می‌گوییم.

حملات مؤثر نیرو‌های مسلح خود علیه تأسیسات نفتی دشمن سعودی و اعمال محاصره هوایی بر فرودگاه‌های آن را تبریک می‌گوییم.

بسیج عمومی را اعلام می‌کنیم و خواستار تقویت نیرو‌های مسلح با نیروی انسانی برای بازداشتن متجاوزان و حفاظت از دستاورد‌های ملت خود، به‌ویژه باب‌المندب، هستیم.

هرگونه هدف قرار دادن باب‌المندب یا نظامی‌سازی آن را که امنیت کشتیرانی در این منطقه را تهدید کند، رد می‌کنیم و تأکید داریم که متجاوزان مسئول پیامد‌های آن خواهند بود.

شکستن محاصره ملت ما ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و از آن عقب‌نشینی نخواهیم کرد. همچنین نیرو‌های مسلح را به انجام حملات بیشتر ترغیب می‌کنیم.

ادعا‌های دروغین مستمر سعودی درباره هدف قرار دادن مقدسات را رد می‌کنیم و درباره نیات و طرح‌های خبیثانه اسرائیل علیه مقدسات هشدار می‌دهیم.