به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام محمود محققیان امام جمعه منطقه پردیسان با اشاره به شکست‌های دشمنان در حوزه نظامی علیه ایران گفت: دشمن قطعا به دنبال ضربه زدن از طرق مختلف از جمله تهاجم هر چه بیشتر فرهنگی ست.

حجت الاسلام مصطفی فاطمی بصیر امام جمعه شهرستان جعفرآباد مشکلات اقتصادی و فرهنگی را از مهمترین دغدغه‌های امروز مردم دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین بازوی نظارتی کشور باید به مسئله تورم و بی حجابی ورود کند.

حجت‌الاسلام محسن صبوری فیروزآبادی امام جمعه شهرستان کهک با اشاره به سفر‌های مقامات رژیم صهیونیستی به امارات گفت: مسئولان باید بیش از پیش مراقب تحرکات مرموز نوکران عرب آمریکا و اسرائیل باشند.

حجت الاسلام رضا کرمی پور امام جمعه قنوات مسائل موشکی و هسته‌ای را بهانه دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و گفت: دشمنان ما با اصل وجودی ما مشکل دارند و مسائلی که مطرح می‌کنند بهانه‌هایی بیش نیست.

حجت الاسلام محمد یزدی امام جمعه خلجستان با اشاره به پیام دیروز رهبر معظم انقلاب گفت: استقامت و حفظ انسجام ملی مهمترین وظیفه مسئولان و آحاد مردم است که تحقق این امر به تلاش و از خودگذشتگی نیاز دارد.

حجت الاسلام حمید رضا اسماعیل پور امام جمعه بخش فردو ظهور ایران به عنوان یک قدرت جدید در عرصه بین المللی را از نتایج جنگ اخیر دانست و گفت: این امر نتیجه مقاومت و استقامت مردم در چهار دهه گذشته است.

نماز عبادی سیاسی جمعه در شهر سلفچگان نیز اقامه شد.