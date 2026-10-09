به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مینا معتمدی با بیان اینکه امروز و فردا (شنبه) در برخی نواحی غرب و شمال غربی استان رگبار باران و احتمال رعد و برق پیش‌بینی می‌شود، گفت: رگبار باران به صورت بارش‌های نقطه ای و محلی را به ویژه در شهرستان‌های بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه، نطنز، ارتفاعات کاشان، چادگان و دهق انتظار داریم‌.

به گفته وی، در سایر مناطق استان نیز از امروز تا روز یکشنبه آسمان صاف و در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان، تغییر محسوسی ندارد.