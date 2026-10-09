جدال تیم‌های فوتبال چادرملو و خیبر با تساوی خاتمه یافت.

فرار چادرملو از شکست خانگی مقابل خیبر

فرار چادرملو از شکست خانگی مقابل خیبر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم‌های چادرملو اردکان و خیبر خرم‌آباد در یکی از دیدار‌های هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۶:۴۵ امروز (جمعه) در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

در این بازی دیگو تورس در دقایق ۷۱ و ۶+۹۰ از روی نقطه پنالتی برای چادرملو و امیرحسین فارسی در دقیقه ۳۵ و امیررضا تیموری در دقیقه ۷۷ برای خیبر گلزنی کردند.

چادرملو که پیش از تعطیلی لیگ ۲ پیروزی متوالی به دست آورده بود، این بار در خانه مقابل خیبر متوقف شد.

شاگردان فراز کمالوند هم که در هفته‌های گذشته یک پیروزی به دست آورده بودند، چهارمین تساوی فصل خود را دشت کردند

پیام حیدری قضاوت این بازی را برعهده داشت و حمید حاجی‌آقایی و علی خانزادی از خیبر و سیروس صادقیان از چادرملو را با کارت زرد جریمه کرد.

چادرملو با این تساوی ۹ امتیازی شد و در رده نهم ایستاد. خیبر نیز با ۷ امتیاز در رده دوازدهم قرار گرفتند.