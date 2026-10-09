به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سه داور از شهرستان آباده نیز در جمع کادر داوری رقابت‌های ملی موی‌تای کشور حضور دارند.

کیمیا کیومرثی، ملیکا نعمت‌اللهی و صدف طاهری داوران آباده‌ای هستند که مسابقات کشوری موی تای را قضاوت می‌کنند.

حضور این داوران در رقابت‌های قهرمانی کشور، نمایانگرظرفیت، توانمندی و حضور فعال جامعه موی‌تای شهرستان آباده در عرصه‌های ملی است.

مسابقات موی‌تای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی از ۱۳ تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان قم در حال برگزاری است.