تیم‌های هفت‌سنگ و گانیه کشورمان برای حضور در جشنواره فرهنگی ورزشی کشور‌های عضو بریکس ۲۰۲۶ عازم احمدآباد هند، شدند.

تیم‌های هفت‌سنگ و گانیه ایران در هند به میدان می‌روند

تیم‌های هفت‌سنگ و گانیه ایران در هند به میدان می‌روند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم‌های هفت‌سنگ و گانیه ایران برای حضور در جشنواره فرهنگی ورزشی کشور‌های عضو بریکس ۲۰۲۶ عازم شهر احمدآباد ایالت گجرات هند، شدند.

این جشنواره ۱۹ تا ۲۱ مهر برگزار می‌شود. در میان نمایندگان ایران، تیم هفت‌سنگ هرمزگان جایگاه ویژه‌ای دارد؛ تیمی متشکل از بازیکنان روستای سردنگ کمیز که عنوان قهرمانی کشور در این رشته را به دست آورده‌اند. اعضای تیم گانیه نیز از روستا‌های هرمزگان هستند؛ حضوری که ظرفیت روستا‌های ایران را در حفظ و معرفی بازی‌های اصیل بومی و محلی به نمایش می‌گذارد.

حضور در جشنواره بریکس، دومین حضور بین‌المللی هفت‌سنگ ایران در یک رویداد جهانی است. این رشته پیش‌تر نیز در بازی‌های جهانی نومدگیمز به میزبانی قرقیزستان، به‌صورت نمایشی اجرا شده بود و اکنون در ادامه مسیر معرفی بین‌المللی بازی‌های بومی و محلی ایران، بار دیگر در یک رویداد جهانی به نمایش درمی‌آید؛ با این تفاوت که این بار رشته گانیه نیز در کنار هفت‌سنگ حضور دارد.