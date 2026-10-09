دوازدهمین همایش بین‌المللی علمی شمس و مولانا با محوریت «جنگ، صلح و پایداری در اندیشه شمس و مولانا» و با حضور پژوهشگرانی از ایران، ترکیه، فرانسه، افغانستان و گرجستان در خوی آغاز شد.

آغاز همایش بین‌المللی شمس و مولانا در خوی با محوریت جنگ و صلح

آغاز همایش بین‌المللی شمس و مولانا در خوی با محوریت جنگ و صلح

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دوازدهمین همایش بین‌المللی علمی شمس و مولانا با حضور استادان، پژوهشگران و شمس‌پژوهان داخلی و خارجی و با محوریت جنگ، صلح و پایداری در اندیشه شمس و مولانا، در مجتمع فرهنگی هنری بوتراب شهرستان خوی آغاز به کار کرد.

دوازدهمین همایش بین‌المللی علمی شمس و مولانا با هدف بررسی ابعاد مختلف اندیشه‌های عرفانی، فرهنگی و ادبی این دو شخصیت برجسته، به مدت دو روز در شهرستان خوی برگزار می‌شود.

این رویداد علمی در نوبت‌های صبح و عصر، میزبان ارائه مقالات و سخنرانی‌های تخصصی پژوهشگران و استادان داخلی و خارجی است و مقالات ارائه‌شده با داوری علمی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

جعفرپور، مدیر اجرایی دوازدهمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا، با اشاره به برنامه‌های این رویداد گفت: در این دوره، ۲۱ عنوان مقاله و سخنرانی علمی از سوی پژوهشگرانی از ایران و استادانی از کشورهای ترکیه، فرانسه، افغانستان و گرجستان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به محور ویژه همایش امسال افزود: جنگ، صلح و پایداری در اندیشه شمس و مولانا، محور اصلی مقالات و سخنرانی‌های این دوره است که با توجه به مسائل روز، از ابعاد مختلف علمی، فرهنگی و فکری بررسی می‌شود.

مدیر اجرایی همایش همچنین از نمایه شدن مقالات این رویداد در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خبر داد و گفت: آثار ارائه‌شده پس از طی مراحل بررسی و ارزیابی نهایی، در این پایگاه نمایه خواهند شد.

دوازدهمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا فرصتی برای تبادل دیدگاه‌های علمی و پژوهشی میان استادان و محققان کشورهای مختلف و بازخوانی اندیشه‌های شمس تبریزی و مولانا درباره موضوعاتی همچون جنگ، صلح و پایداری است؛ اندیشه‌هایی که ظرفیت بررسی و تبیین مسائل انسانی و اجتماعی امروز را نیز دارند.