به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،کوهکن گفت: متوسط برداشت این محصول یک تن در هر هکتار است که پیش بینی می‌شود امسال ۳ هزار تن انجیر دیم از این باغ‌ها برداشت شود.

در کاشت داشت و برداشت این محصول برای بیش از ۱۰ هزار نفر به صورت فصلی نیز شغل ایجاد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد ادامه داد: در بخش میمند دو کارگاه سورت و بسته بندی وجود دارد.

کوهکن بیان کرد: بخشی از انجیر‌های برداشت شده به صورت تازه خوری روانه بازار‌های مصرف می‌شود و بخشی دیگر به صورت بسته بندی در سردخانه‌ها نگهداری می‌شود و بخشی دیگر هم به شیره، سرکه، استفاده در کیک و کلوچه، شربت و مربا تبدیل می‌شود.

او اضافه کرد: کم آب بر بودن، خاک حاصلخیز، متمرکز بودن باغ‌ها و سازگاری با محیط منطقه نه تنها زمینه را برای سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی و بسته بندی فراهم می‌کند بلکه از مزیت‌های مهم انجیر در بخش میمند است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد بیان کرد: استان فارس مستعد کشت انواع انجیر است که بیشترین تولید آن در شهرستان‌های استهبان، خفر، فیروزآباد و کوار است.

کوهکن در پایان گفت: انجیر این شهرستان پس از برداشت روانه بازار‌های ایران، حوزه خلیج فارس و کشور‌های اروپایی می‌شود.