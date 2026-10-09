مراسم گرامیداشت شهدای جاوید الاثر روستای صرم قم و مادر شهید سید رضا نصرالهی زاده در مسجد جامع این روستا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم بزرگداشت شهدای جاوید الاثر روستای صرم و مادر شهید سید رضا نصرالهی زاده با حضور خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران و مردم شهید پرور شهرستان کهک برگزار شد.

پیکر حاجیه خانم اشرف السادات سلیمانی مادر شهید والامقام سیدرضا نصرالهی زاده ۷ شهریور ۱۴۰۵ بر روی دستان مردم شهید پرور روستای صرم قم تشییع و در آرامستان امامزاده سلطان محمود این روستا به خاک سپرده شد.

مادری که بیش از چهل سال نگاهش به در بود تا قد و قامت رعنای جوانش را دوباره زیارت کند.

روستای صرم ۵۲ شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.