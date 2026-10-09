رئیسان جمهوری ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در نشستی سه جانبه ضمن بررسی مهم‌ترین مسائل و موضوعات مشترک، برای توسعه همکاری‌های سه جانبه، بهره‌برداری از ظرفیت‌های مشترک و منطقه‌ای با همکاری در حوزه دریای خزر هم اندیشی کردند.

تاکید بر تقویت تعاملات خزر درنشست ایران، روسیه و آذربایجان

تاکید بر تقویت تعاملات خزر درنشست ایران، روسیه و آذربایجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور اسلامی ایران، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهوری آذربایجان در حاشیه اجلاس سران مشترک المنافع و اجلاس محیط‌زیستی خزر نشست سه جانبه برگزار کردند.

در این نشست سه جانبه ضمن بررسی مهم‌ترین مسائل و موضوعات مشترک، درباره راهکار‌های تقویتی و توسعه همکاری‌های سه جانبه در حوزه‌های مورد علاقه طرفین تبادل نظر انجام دادند.

رؤسای سای سه کشور با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناسب، برای استفاده از توانمندی‌ها و فرصت‌های مشترک در جمهوری‌های محلی، همکاری‌های اقتصادی، تجاری و منطقه‌ای را در منطقه‌های کوچک انجام دادند.

همکاری‌های مرتبط با دریای خزر و مسائل منطقه‌ای نیز از دیگر محور‌های این نشست سه جانبه بود.

سه طرف با توجه به توسعه همکاری در منطقه، برای نیاز‌های مشترک در حوزه خزر و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد عناصر مشترک مشترک هستند.