تساوی صدرنشینان در لیگ برتر فوتسال
تیمهای گهرزمین سیرجان و پالایش نفت بندرعباس در هفته هشتم لیگ برتر فوتسال به تساوی رضایت دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، پرونده هفته هشتم لیگ برتر فوتسال ایران در فصل ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶ با برگزاری دیدار گهرزمین سیرجان و پالایش نفت بندرعباس در سالن امام علی(ع) سیرجان بسته شد. این دیدار با تساوی یک - یک به پایان رسید.
نتایج کامل این هفته از مسابقات به شرح زیر است؛
هفته هشتم
پنجشنبه ١۶ مهر
مسسونگون ورزقان ۴ – ٣ دائمپناه مشهد
شهرداری ساوه ٠ – ٧ گیتیپسند اصفهان
شهید شیری قزوین ۱ – ۴ پالایشنفت شازند
فولاد هرمزگان ۳ – صفر دلسوختگان قم
نگینتندیس قرچک ۱ – ۱ فولاد زرند
پالایشنفت اصفهان ۳ – ۱ سنایچ ساوه
جمعه ١٧ مهر
گُهرزمین سیرجان ۱ – ۱ پالایشنفت بندرعباس
در جدول گُهرزمین صدرنشین است و تیمهای پالایشنفت بندرعباس و پالایشنفت شازند دوم و سوم هستند.