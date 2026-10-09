تیم‌های گهرزمین سیرجان و پالایش نفت بندرعباس در هفته هشتم لیگ برتر فوتسال به تساوی رضایت دادند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پرونده هفته هشتم لیگ برتر فوتسال ایران در فصل ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶ با برگزاری دیدار گهرزمین سیرجان و پالایش نفت بندرعباس در سالن امام علی(ع) سیرجان بسته شد. این دیدار با تساوی یک - یک به پایان رسید.

نتایج کامل این هفته از مسابقات به شرح زیر است؛

هفته هشتم

پنجشنبه ١۶ مهر

مس‌سونگون ورزقان ۴ – ٣ دائم‌پناه مشهد

شهرداری ساوه ٠ – ٧ گیتی‌پسند اصفهان

شهید شیری قزوین ۱ – ۴ پالایش‌نفت شازند

فولاد هرمزگان ۳ – صفر دلسوختگان قم

نگین‌تندیس قرچک ۱ – ۱ فولاد زرند

پالایش‌نفت اصفهان ۳ – ۱ سن‌ایچ ساوه

جمعه ١٧ مهر

گُهرزمین سیرجان ۱ – ۱ پالایش‌نفت بندرعباس

در جدول گُهرزمین صدرنشین است و تیم‌های پالایش‌نفت بندرعباس و پالایش‌نفت شازند دوم و سوم هستند.