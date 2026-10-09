وزیر آموزش و پرورش گفت: امروز همه آسیب‌هایی که در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی مشاهده می‌کنیم، محصول بی توجهی و کم توجهی و غفلت از نظام تعلیم و تربیت است.

همه آسیب‌های اجتماعی، محصول غفلت از نظام تعلیم و تربیت است

همه آسیب‌های اجتماعی، محصول غفلت از نظام تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علیرضا کاظمی امروز در جمع مدیران مدارس گناباد افزود: با هوشیاری نباید اجازه دهیم دشمنی که برای تجزیه کشور عزیز ما، دانشگاه ها و مدارس را در کانون توجه خود قرار داده است، به این حریم ورود پیدا کند.

وی با بیان اینکه گفتمان اصلی آموزش و پرورش، تربیت، هویت، کیفیت و عدالت است، ادامه داد: شبانه‌روز برای تحقق این گفتمان برنامه‌ریزی و تلاش می‌کنیم و البته به فکر دغدغه‌های معیشتی معلمان هم هستیم.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر جایگاه والای معلمان، گفت: جامعه معلمان پاک‌ترین و نجیب‌ترین قشر جامعه هستند.

وی همچنین بر لزوم تحول در نظام تعلیم و تربیت تاکید کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تحول که در حال انجام است، تغییر در برنامه درسی است که از پایه اول ابتدایی آغاز شده است و برای استقرار این برنامه و تغییر ۹۵۰ عنوان کتاب درسی، حدود ۸ سال زمان نیاز است.

کاظمی با اشاره به آغاز برنامه های تحول در ساختار سازمانی و حکمرانی آموزش و پرورش، ادامه داد: در راستای تحقق سند تحول بنیادین، الگوی مدرسه‌تراز، نیز به عنوان مهمترین برنامه تحولی وزارت آموزش و پرورش در سال جاری در حال اجراست.

وی با اشاره به شرایط سخت کشور در سال گذشته، گفت: با وجود سخت‌ترین شرایط مالی دولت، امروز آموزش و پرورش مسئله اول دولت و مجلس است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دستاوردهای علمی گفت: در المپیادها برای اولین بار ۱۸ مدال طلا کسب کردیم که بالاترین نصاب تاریخی است. در هوش مصنوعی نیز برای نخستین بار شرکت کردیم و بر سکوی نخست ایستادیم.

وی با اشاره به نتایج کنکور سراسری افزود: بالاترین سهم رتبه‌های برتر کنکور متعلق به مدارس دولتی است و میانگین معدل مدارس دولتی امسال ۱.۱۵ صدم افزایش داشته است.

در پایان این نشست، از جمعی از خیرین حوزه آموزش و پرورش شهرستان گناباد نیز تجلیل شد.