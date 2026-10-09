نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به برگزاری چهارمین گفتمان تحولی حکمرانی سلامت در گلستان، گفت: با همکاری وزارت بهداشت، دولت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، فرآیند‌های مختلفی در حوزه حکمرانی سلامت در حال پیگیری و اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فاطمه محمدبیگی گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تشکیل ۱۴ کمیته تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، نظام بهداشتی، نظام ارجاع و پزشک خانواده، سلامت الکترونیک، سلامت مادر و کودک و ارتقای سلامت خانواده، موضوعات مهم نظام سلامت را بررسی و در قالب قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه دنبال کرده است.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارت بر اجرای قوانین نیز به صورت میدانی انجام می‌شود،افزود: آنچه در مجموع در نظام سلامت و حکمرانی سلامت دنبال می‌کنیم، تحقق عدالت در سلامت، افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، ارتقای سطح برخورداری از امکانات سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم است.

محمدبیگی ادامه داد: با توجه به افزایش تورم در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و هزینه‌های سلامت، موضوع تأمین ارز و پایداری زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی با جدیت در حال پیگیری است و در این زمینه تعامل و بررسی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بهداشت انجام می‌شود.

وی تأمین دارو‌های مورد نیاز بیماران و همچنین شیر خشک را از دیگر اولویت‌های کمیسیون بهداشت عنوان کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم مجلس در سال‌های اخیر، ایجاد و راه‌اندازی صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج بود که بر اساس آن، علاوه بر پوشش بیمه‌های پایه و تکمیلی، کمک‌های مالی برای کاهش هزینه‌های درمان این بیماران اختصاص می‌یابد.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به افزایش قیمت برخی دارو‌ها پس از تغییر سیاست‌های ارزی، تصریح کرد: در این شرایط، موضوع تأمین ارز، واردات دارو، حمایت از شرکت‌های دارویی و تسهیل فرآیند‌های مرتبط با حمل‌ونقل و لجستیک دارو از مسیر‌های مختلف در حال پیگیری است تا خللی در دسترسی بیماران به دارو‌های مورد نیاز ایجاد نشود.

محمدبیگی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به بیماران کم‌برخوردار تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت نهاد‌هایی مانند کمیته امداد امام خمینی ، جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی، دسترسی قشر های کم‌برخوردار به خدمات پزشکی و درمانی افزایش یابد و حمایت بیشتری از این گروه‌ها صورت گیرد.