مقام نخست تولید وکاشت نهال‌های جنگلی از سوی معاونت امور جنگل سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور، در رابطه با عملکرد ادارات کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان‌های کشور به استان گیلان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، کامیار مرزبانی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گیلان گفت:طبق ارزیابی صورت گرفته توسط دفتر معاونت امور جنگل سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور، در رابطه با عملکرد ادارات کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان‌های کشور در تولید وکاشت نهال‌های جنگلی مقام نخست در تولید وکاشت نهال‌های جنگلی به استان گیلان اختصاص یافت.