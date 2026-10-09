به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالحمید شرفی با اشاره به قطعی‌های مکرر آب در شهرهای گلستان و صالحیه، یکی از عوامل اصلی این مشکل را قطعی برق عنوان کرد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های مسئول، پست برق ۶۳ کیلووات صالحیه وارد مدار شده است و اقدامات زیرساختی برای رفع پایدار مشکلات برق و آب منطقه نیز ادامه دارد.

وی با عنوان اینکه عملیات آبگیری مخزن صالحیه در هفته جاری انجام شده است، افزود: اقدامات تکمیلی در حوزه عمرانی، پدافند غیرعامل و حفاظت از محیط‌زیست این مخزن نیز در حال انجام است و امیدواریم با بهره‌برداری کامل از این طرح، نگرانی مردم درباره قطعی آب کاهش یابد.

فرماندار بهارستان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی آب در شهرستان تصریح کرد: علاوه بر مخازن در دست احداث، در نظر داریم در سفر آینده استاندار و با اخذ موافقت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مجوز ساخت دست‌کم دو مخزن دیگر را نیز دریافت کنیم.