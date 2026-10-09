کاروان دوچرخه سواران ترکیه ای که برای همدردی با خانواده دانش آموزان شهید میناب به ایران آمده اند، وارد ارومیه شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کاروان دوچرخه سواران ترکیه ای که پیش از ظهر امروز از مرز رازی خوی وارد ایران شده بودند، به ارومیه رسیدند.

این کاروان امشب در تجمع شبانه مردم ارومیه حضور خواهند داشت.

کاروان دوچرخه سواران ترکیه ای پس از طی مسیر ۲۵۰۰ کیلومتری از دیاربکر ترکیه تا میناب، ضمن ابلاغ پیام همدردی مردم ترکیه با خانواده دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، هدایای اهدایی مردم و کودکان ترکیه را به دست کودکان میناب خواهند رساند.