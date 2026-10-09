به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس‌ نژاد در تشریح این خبر اظهار کرد: محیط‌ بانان پاسگاه محیط‌ بانی رودافشان دماوند در جریان گشت و کنترل منطقه، پس از مشاهده لاشه یک رأس کل وحشی حدوداً هفت‌ ساله که مورد حمله پلنگ قرار گرفته بود، در محل دوربین تله‌ ای نصب کردند و موفق شدند تصویر یک پلنگ نر جوان را به ثبت برسانند.

وی ادامه داد: این پلنگ طی ماه گذشته نیز توسط کشاورزان روستای رودافشان مشاهده شده و تصاویری از آن با تلفن همراه ثبت شده بود. در ادامه، محیط‌ بانان با پایش مستمر منطقه و تلاش شبانه‌ روزی، موفق به ثبت تصاویر جدیدی از این گونه ارزشمند شدند و نام «سلطان» را برای این پلنگ نر جوان انتخاب کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با قدردانی از تلاش محیط‌ بانان دماوند و تعامل و همکاری اهالی منطقه در حفاظت از طبیعت، افزود: منطقه شکارممنوع کوه سفید دماوند از تنوع زیستی ارزشمندی برخوردار است و ارتقای سطح حفاظتی این منطقه در دستور کار اداره‌ کل حفاظت محیط زیست استان تهران قرار دارد.

عباس‌ نژاد ابراز امیدواری کرد که در جلسه آتی شورای عالی حفاظت محیط زیست، موضوع ارتقای منطقه شکارممنوع کوه سفید دماوند به منطقه حفاظت‌ شده به تصویب برسد و زمینه برای حفاظت مؤثرتر از زیستگاه‌ ها و گونه‌ های ارزشمند جانوری این منطقه فراهم شود.