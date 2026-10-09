به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیین افتتاح دارالقرآن بسیج شهرستان اشکذر با حضور جمعی از مسئولان،سردار نوری‌زاده جانشین فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، حجت الاسلام صانعی امام جمعه اشکذر، سرهنگ هاتفی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، حجت‌الاسلام داوودی مسئول معاونت تعلیم و تربیت سپاه الغدیر، حجت الاسلام قطبی مسئول بسیج دانش آموزی سپاه الغدیر، حجت الاسلام فاطمی نسب رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد.



دارالقرآن بسیج شهرستان اشکذر با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، آموزش و گسترش فعالیت‌های قرآنی در شهرستان اشکذر راه‌اندازی شد.