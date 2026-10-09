سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: نیرو‌های ما برای دومین بار طی چند ساعت، با تجمعات نیرو‌های سعودی که قصد پیشروی از محور «حجه» به سمت باب‌المندب را داشتند، مقابله و آنها را عقب راندند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره؛ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیرو‌های مسلح ما، با لطف و یاری خداوند، و برای بار دوم طی چند ساعت، توانستند با تجمعات نیرو‌های دشمن سعودی که قصد پیشروی از محور منطقه «حجه» به سمت باب المندب را داشتند، مقابله کنند و آنها را عقب برانند.

این نیروها، به لطف الهی، هیچ پیشرفتی نکردند و با تعداد زیادی موشک بالستیک، آتش پشتیبانی توپخانه‌ای، سلاح‌های سنگین هدف قرار گرفتند.

در این عملیات، بیش از ۲۲ دستگاه خودروی زرهی منهدم شد و ده‌ها نفر از جمله شماری فرمانده، کشته و زخمی شدند.

همچنین، بیش از ۳۰ دستگاه آمبولانس به عدن رسیدند تا جسد‌ها و مجروحان ناشی از مقابل نیرو‌های ما با تجمعات نیرو‌های دشمن سعودی را منتقل کنند.