به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ علی گله‌داریان گفت: بیش از ۴۰۰ بسته معیشتی به همت قرارگاه مواسات و همدلی شهرستان لامرد تهیه شد و در اختیار خانواده‌های کم برخوردار قرار گرفت.

او افزود: ارزش هر بسته معیشتی ۲۵ میلیون ریال است که با احتساب بیش از ۴۰۰ بسته، ارزش مجموع این کمک‌ها به بیش از ۱۰ میلیارد ریال می‌رسد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد ادامه داد: این بسته‌ها با همکاری گروه‌های جهادی و پایگاه‌های مقاومت بسیج، میان خانواده‌های کم برخوردار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در شهر لامرد و منطقه چاهورز توزیع شد.

او در پایان گفت: این اقدام در راستای حمایت از خانواده‌های کم برخوردار و تقویت روحیه همدلی و مواسات در جامعه انجام شد.