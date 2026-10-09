ابوالفضل فتحی تزنگی و محمد کمالی دو کشتی‌گیر استان فارس به رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال اعزام شدند



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،ابوالفضل فتحی تزنگی و محمد کمالی دو کشتی‌گیر استان فارس به رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال اعزام شدند .

محمد کمالی در وزن ۶۷ کیلوگرم و ابوالفضل فتحی تزنگی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به ترتیب دوشنبه ۲۰ مهرماه و سه‌شنبه ۲۱ مهرماه روی تشک می‌روند .

رقابت‌های کشتی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان از ۲۰ تا ۲۶ مهرماه به میزبانی شهر لاس‌وگاس آمریکا برگزار می‌شود .