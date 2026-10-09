نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، در دیدار چهره‌به‌چهره با جمعی از مردم دره‌شهر، بر لزوم حضور میدانی مسئولان در بین مردم و توجه به خواسته‌ها و مطالبات بحق آنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «اسداله چراغی» نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، در این دیدار چهره‌به‌چهره گفت: حضور میدانی در بین مردم و شنیدن صدای آنها باید اولویت اصلی مسئولان و مدیران استان باشد.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان باید بیش از گذشته در کنار مردم باشند، افزود: امروز رسالت اصلی مسئولان این است که با کار و تلاش جهادی، زمینه رضایتمندی عمومی را فراهم کنند.

چراغی در این دیدار، ضمن شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات بحق مردم دره‌شهر، بر ضرورت توجه جدی مسئولان به این مطالبات تأکید کرد و خواستار پیگیری آنها شد.