مستند پای‌کوبه نخستین روایت از مجموعه‌ای است که به معرفی و بازخوانی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با ازدواج در مناطق مختلف کشور می‌پردازد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مستند «پای‌کوبه» نخستین روایت از مجموعه‌ای است که به معرفی و بازخوانی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با ازدواج در مناطق مختلف کشور می‌پردازد و تلاش دارد بخشی از سنت‌ها و آیین‌های ارزشمند ازدواج ایرانی را در قالبی هنری و مستند به مخاطبان معرفی کند.

در تولید این اثر، استان‌های زنجان، فارس، بوشهر و خراسان جنوبی مشارکت داشته‌اند و این پروژه با همراهی مجموعه‌های فرهنگی و هنری و شبکه نسیم سیما تولید و آماده پخش شده است.